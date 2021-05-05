Проверка качества

С начала года было отобрано 454 пробы пищевых продуктов животного происхождения и кормов, которые направлялись в различные аккредитованные испытательные лаборатории. В результате в 31 образце выявлены несоответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза: в 6 пробах мяса и мясной продукции были отклонения по микробиологическим показателям и остатки лекарственных препаратов, в 8 образцах мяса птицы выявили наличие лекарств и отклонения по микробиологическим показателям, в 15 пробах молочной продукции - отклонения от установленных норм по показателям жирно-кислотного состава.

Информация об этом размещается в системе раннего оповещения ФГИС «Сирано» для принятия мер реагирования, а также информируются заинтересованные министерства и ведомства региона. Нарушителей привлекают к административной ответственности и у них отзывают декларации о соответствии. В этом году уже прекращено действие 8 деклараций.

Так же была отобрана 51 проба пищевой продукции, поступающей в учреждения соцсферы, закупленной по конкурсным процедурам. В 16 случаях выявлена некачественная и опасная пищевая продукция. Во всех случаях проинформированы заинтересованные министерства и ведомства для прекращения госконтрактов с недобросовестными поставщиками и производителями, у которых отозвали декларации соответствия.