«Принято решение об осмотре узкими специалистами»: Омский министр Мураховский после совещания поехал в больницу

Так Александр Мураховский выглядел после трех суток блуждания по тайге. Фото: «ДоброСпас-Омск»/«Национальный фонд помощи детям»

Александр Мураховский после своих трехдневных приключений в тайге на севере Омской области во вторник, 11 мая, вышел на работу. Глава областного минздрава выслушал доклады подчиненных, а потом все-таки отправился в больницу на осмотр.

- Главе ведомства доложили о текущей обстановке, промежуточных итогах вакцинации от коронавируса, эпидемиологической ситуации и других актуальных вопросах, – рассказали в пресс-службе областного минздрава. – В данный момент Александр Григорьевич направился в одну из городских больниц для прохождения медицинского осмотра. Несмотря на хорошее самочувствие, было принято решение об осмотре узкими специалистами и проведении ряда диагностических исследований. Работа министерства продолжается в штатном режиме.

Напомним, на майские праздники министр в компании знакомых отправился на охоту в деревню Поспелово. Но что-то пошло не так, квадроцикл Мураховского застрял в трясине, и он решил выбираться на базу пешком, не дождавшись помощи. В результате уверенно шел в противоположную сторону.

После трех дней блуждания по горящей сейчас тайге и болотам рядом с двумя бродившими по соседству медведями чиновник вышел к селу Баслы. После осмотра медиками в местной районной больнице, найденный ввернулся на базу в деревню Поспелово, а оттуда – в Омск.

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