На главу поселения, в котором сгорело полдеревни под Омском, завели уголовное дело

Расследованием произошедшего ЧП занимаются в следственном комитете. Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувшие длинные выходные для жителей деревни Каракуль Большереченского района Омской области выдались совсем не праздничные. За один день там сгорела половина домов, пострадали скот и техника. Пожары уже некоторое время полыхали в северной части региона, и огонь подходил к деревне несколько дней. Местные жители держали оборону, но 6 мая не уследили, и огонь попал в деревню. Сначала загорелись дома у леса, а потом пожар распространился на другие дома.

В пресс-службе следственного комитета сообщили, что главе Уленкульского сельского поселения предъявили обвинения по статье «халатность».

- Следствием установлено, что глава сельской администрации не обеспечила первичные меры пожарной безопасности, а именно: не организовала создание системы оповещения в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, а также планирование, подготовку и проведение эвакуационных мероприятий. Кроме того, не были организованы обустройство противопожарных минерализованных полос вокруг деревни Каракуль и очистка территории населенного пункта от сухой травы, являющейся потенциальным источником возгорания, - уточнили в ведомстве.