«Ростелеком» представил омскому бизнесу лучшие цифровые услуги

«Ростелеком» презентовал в Омске персональные решения для малого, среднего и крупного бизнеса. Цифровые сервисы и услуги провайдер представил на двух встречах, которые прошли в конце апреля для представителей нефтегазовых компаний, торговых, строительных и охранных организаций, а также для ИТ-сферы и промышленных предприятий.

На площадке Фонда поддержки предпринимательства Омской области эксперты «Ростелекома» рассказали о сервисах, которые помогают решать актуальные задачи бизнеса. Участники встречи узнали о преимуществах виртуальной АТС, о возможностях «Умных экранов» и «Видеонаблюдения», а также о платформе «М2М Контроль», позволяющей удаленно управлять сим-картами в различных удаленных устройствах или датчиках.

«Наши услуги помогают так выстроить рабочий процесс, чтобы обеспечить удобную коммуникацию между сотрудниками, повысить качество обслуживания клиентов и гарантировать безопасность на рабочих местах. Например, с помощью видеонаблюдения можно контролировать ситуацию в офисах, наблюдать за сохранностью имущества, отслеживать случаи мошенничества и краж. При этом настройки сервиса можно скорректировать под конкретные задачи: мы все привыкли к картинке с видеонаблюдением и этим нас уже не удивишь. А вот внедрение видеоаналитики с применением нейросетей, чтобы исключить человеческий фактор при разборе ситуации, или автоматизация процесса оповещения на конкретную ситуацию на видео — это то, на чем мы сейчас ставим акцент», — отметила Оксана Юрченко, ведущий специалист группы по продуктам и пресейлу Омского филиала ПАО «Ростелеком».

На встрече для крупного бизнеса «Ростелеком» предложил продукты, которые снижают издержки, увеличивают производительность и повышают конкурентоспособность предприятий. Отдельное внимание эксперты цифрового провайдера уделили виртуальным центрам обработки данных (ВЦОД).

«Виртуальный ЦОД — это выгодная и безопасная альтернатива собственной ИТ-инфраструктуре для размещения в облачном хранилище информационных систем, приложений и веб-сайтов. Здесь можно хранить копии важных данных, разрабатывать и тестировать проекты, устанавливать офисные программы и почтовые сервисы», — уточнил Иван Чуряков, директор проектов МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Узнать подробнее об услугах и тарифах, а также оставить заявку на подключение сервисов для бизнеса можно на сайте rt.ru и по телефону 8-800-200-30-00.