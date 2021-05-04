«Ростелеком» вошел в число лучших работодателей Омской области

«Ростелеком» в Омске стал одним из победителей регионального конкурса работодателей по итогам 2019 года. Церемония награждения была отложена из-за пандемии коронавируса и состоялась только в апреле этого года на областном форуме «Безопасность и охрана труда».

На конкурс поступило 262 заявки от 191 организации, среди которых жюри и определило лучших в шести номинациях. Победители и призеры доказали свою ответственность в решении вопросов, связанных с охраной труда, профилактикой производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

«Социальное партнерство является приоритетным направлением в социально-экономическом развитии Омской области, общие принципы которого определены соглашением о социальном партнерстве между правительством региона, Федерацией омских профсоюзов, Омским региональным объединением работодателей. Соглашение предусматривает развитие системы управления профессиональными рисками, внедрение модели "нулевого травматизма", профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний», — отметил на церемонии награждения Владимир Куприянов, заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития региона.

«Ростелеком» стал первым в номинации «Улучшение условий и охраны труда в непроизводственной сфере». Тем самым оценка жюри подтвердила высокую эффективность работы службы охраны труда Омского филиала компании.

«В компании особое внимание уделяют охране труда и здоровью сотрудников, это один из приоритетов в нашей корпоративной культуре. В филиале действует система управления, которая направлена на создание безопасных условий работы. Вот почему для нас было важно получить одобрение экспертов: награда доказывает, что мы движемся в правильном направлении», — уточнил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».