Валерий Поляков возглавил отдел управления данными в Райффайзенбанке

Валерий Поляков присоединился к команде Райффайзенбанка в роли исполнительного директора по управлению данными. До этого Валерий 7 лет работал в банке Тинькофф, где прошел путь от BI-разработчика до руководителя направления Business Intelligence, а затем руководил платформой данных и аналитики в проекте Vivid Money. Валерий Поляков – выпускник МГТУ им. Н. Э. Баумана.

«Перед Райффайзенбанком стоит очень амбициозная задача: создать образцовую централизованную платформу данных в по-настоящему децентрализованной организации», – прокомментировал Валерий Поляков.

«Мы стремимся построить дата-центричную организацию. Это позволит нам принимать решения быстрее и предлагать нашим клиентам удобные сервисы, которые делают финансовую сторону их жизни проще. Опыт и экспертиза Валерия помогут нам быстрее достичь этой цели», – сказал Ханнес Айкман, руководитель управления по внедрению изменений в Райффайзенбанке.