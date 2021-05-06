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Общество6 мая 2021 16:20

Валерий Поляков возглавил отдел управления данными в Райффайзенбанке

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Валерий Поляков присоединился к команде Райффайзенбанка в роли исполнительного директора по управлению данными. До этого Валерий 7 лет работал в банке Тинькофф, где прошел путь от BI-разработчика до руководителя направления Business Intelligence, а затем руководил платформой данных и аналитики в проекте Vivid Money. Валерий Поляков выпускник МГТУ им. Н. Э. Баумана.

«Перед Райффайзенбанком стоит очень амбициозная задача: создать образцовую централизованную платформу данных в по-настоящему децентрализованной организации», прокомментировал Валерий Поляков.

«Мы стремимся построить дата-центричную организацию. Это позволит нам принимать решения быстрее и предлагать нашим клиентам удобные сервисы, которые делают финансовую сторону их жизни проще. Опыт и экспертиза Валерия помогут нам быстрее достичь этой цели», сказал Ханнес Айкман, руководитель управления по внедрению изменений в Райффайзенбанке.

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