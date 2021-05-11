Большереченский зоопарк показал родившихся там волчат

Грозные в будущем хищники пока трогательные и беззащитные. Фото: Большереченский зоопарк

Пара волков из Большереченского зоопарка Тайга и Ясень становится родителями уже несколько лет подряд. В 2018 и 2019-годах у нее рождалось по пять волчат.

На этот раз опытная мама-хищница произвела на свет сразу семерых малышей.

По словам начальника методического отдела зоопарка Натальи Болотовой, пока волчата питаются материнским молоком. Все это время они прятались в своем домике и только недавно впервые показались людям.

Этим и воспользовались сотрудники зоопарка, полюбовались новыми крошечными обитателями сами и сняли их на видео.

Детеныши уже с большим интересом изучают мир вокруг – пока под неусыпным контролем матери. Поскольку такая большая стая волков в Большеречье не нужна, часть волчат, когда они подрастут, передадут в другие зоопарки.