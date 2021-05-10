Спал у березы, ел «быструю» лапшу: Как омский министр Мураховский выживал трое суток в тайге

В таком виде министр вышел к людям из тайги. Фото: vk.com/find_child

Закончились злоключения омского главы минздрава Александра Мураховского, пропавшего в тайге на севере области во время охоты. Чиновник на квадроцикле отбился от группы, забуксовал и потерялся на местности. Сотник человек искали его трое суток. Только чудом ничего не случилось и министр выжил. А опасностей в тайге в Больших Уках хватало: это и дикие звери, и опасные болота. Мураховский сам вышел к людям в самое отдаленной деревушке на Севере области. Первым главу омского минздрава заметила воспитатель сельского садика Альбина Идрисова. Она знала, что ведутся поиски пропавшего в тайге мужчины и увидела, что незнакомый человек идет из леса. В деревне обычно все друг друга знают.

Ему даже не понадобилась помощь врачей: министр заявил, что 11 мая выходит на работу, так как чувствует себя хорошо.

Сайт "Комсомольская правда в Омске" узнал, как Мураховский выживал эти трое суток. Подробности нам рассказал человек, участвовавший в поисках чиновника. Во-первых, после того, как он отбился от группы, чиновник пошел совсем в другую сторону. Министр не мог сориентироваться на местности. Первую ночь он провел в найденном вагончике. Они есть в лесах для нужд местных лагерей. Там министр нашел и растопил буржуйку, согрелся, погрел себе чаю и смог заварить лапшу быстрого приготовления, найденную там же.

В последующие сутки Мураховский уходил все дальше от охотничьей базы. Таким образом, он прошагал почти 50 километров. Спал под березой, согревался ветками. Ночами температура опускалась в тайге до +6. Однако глава минздрава даже не получил переохлаждения.

Местные охотники говорят: Александр Мураховский родился в рубашке. В этих местах очень много диких зверей, а точнее - медведей. Видел их следы и сам чиновник. Как он не наткнулся на медведей - загадка.

Найденный Александр Мураховский поблагодарил всех, кто его искал, и извинился перед ними за беспокойство.

- Считаю, что произошел несчастный случай. Да, я не смог найти выход из леса. Искал дорогу почти трое суток. Хочу выразить слова благодарности всем, кто за меня беспокоился и кто меня искал. Я только сегодня понял, какая армия людей меня искала. Прошу прощения, что не дал спокойно отметить этот праздник 9 Мая. Кто из-за меня его пропустил. Еще раз извините и всем большое спасибо.