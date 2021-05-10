В центре Омска сломались еще одни качели, установленные после благоустройства

Когда качели отремонтируют, пока не ясно. Фото: «Аварийный Омск»

Очередной, благоустроенный за последнее время в Омске объект, начал разрушаться. Омичи сфотографировали и выложили в соцсети сломавшиеся качели возле Музыкального театра. Судя по снимку, у них оборвались цепи.

Напомним, на реконструкцию Театральной площади выделили 64 млн рублей. Работы обещали завершить к 15 декабря. Но, как и почти на всех остальных аналогичных объектах, опоздали.

В итоге площадь с оригинальными качелями все-таки открыли. Но радость омичей длилась менее полугода. Сейчас непрочный объект, видимо, будут ремонтировать.

Такая же ситуация в апреле произошла с качелями на открытой после благоустройства набережной Оми. Там объект сломался почти сразу. Его обещают привести в порядок после майских праздников – пока у подрядчика нет необходимых креплений.