Омичи зажгли «Фонарики Победы»

9 мая в 22.00 жители Омской области смогли стать участниками всероссийской патриотической акции «Фонарики Победы».

Жители региона в вечернее время подошли к окнам или вышли на балконы и зажгли «фонарики», чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны, создать ощущение праздника Победы в каждой семье. Источником света также стали бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов и др.

Цель акции «Фонарики Победы» - одновременно зажечь свет нашей Памяти и нашей благодарности тем, кто подарил нам этот день - День Великой Победы! Во всероссийской акции «Фонарики Победы» приняли участие все 77 городских КТОСов, в том числе более 250 домов. Массово «фонарики» зажгли жильцы домов по ул. Светлой, 7, проспекту Маркса, 87 и ул. Верхнеднепровской, 265 к. 3.

Также акция прошла в каждом муниципальном районе области.

Фотографии и публикации, посвященные акции, можно найти в социальных сетях под хэштегами #ФонарикиПобеды #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто #ВеликаяПобеда.