Акция «Бессмертный полк» в Омской области в этом году из-за ограничительных мер проходит в онлайн формате. Она началась в 15 часов по омскому времени https://vk.com/video-99626804_456240809. Трансляция проходит в социальных сетях и на специальном портале. Увидеть можно и на городских информационных экранах. Более 15 тысяч омичей принимают участие в онлайн шествии «Бессмертного полка»

«Несмотря на то, что в этом году 9 мая мы не можем пронести портреты Героев в шествие «Бессмертного полка», мы приняли решения провести все сопутствующие Акции, ставшие уже за эти годы традиционными. Копия Знамени Победы и флаг Бессмертного полка прошёл по всем школам города Омска, также в этом году благодаря юнармейцам они побывали во всех сёлах 32 муниципальных районов. Важно было дойти до каждого с главным символом Дня Победы!», - рассказывает член регионального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» по Омской области Анастасия Ерахтина.

Автопробег «Дорогами Бессмертного полка» стартовал 4 мая в парке Победы. Он прошёл по маршруту – Омск – Кормиловка – Калачинск - Черлак, где в формате телемоста с коллегами из Республики Казахстан участники вместе спели песню «День Победы». Конечной точкой стала деревня Розовка Омского района. Общая протяженность маршрута — порядка 300 км. В мероприятии участвовали представители ветеранского движения «Боевое братство», «Волонтёры Победы», представители отряда «Поиск», «Молодёжка ОНФ», молодогвардейцы, бойцы студенческих отрядов и волонтерская рота. В каждом районе была организована праздничная программа, разворот копии «Знамени Победы». Участники возлагали цветы к памятникам солдатам Великой Отечественной войны. Кроме этого проводились выставка оружия, соревнования по разборке/сборке АК-74, по снаряжению магазина патронами и по стрельбе из пневматической винтовки.

«Запущены акции «Дети войны» и «Наша военная молодость», благодаря которой мы расскажем о подвиге детей-Героев, которые в годы войны проявили мужество! Продолжает пользоваться популярностью Общественная приемная Бессмертного полка, где волонтеры помогают прояснить судьбу солдата и боевой путь, который он прошёл. Сегодня молодежь осознаёт, что главная наша задача - сохранить память, именно поэтому мы провели несколько субботников на воинских захоронениях», - сообщила Анастасия Ерахтина.

Отдельные слова благодарности организаторы выражают волонтерам масштабной акции «Бессмертный полк Онлайн». 250 добровольцев работали три недели по модерации онлайн-шествия и отвечали на звонки «горячей линии». Это не только студенты, но и педагоги исторического факультета омских вузов, неравнодушные жители муниципальных районов и серебряные Волонтеры с большим жизненным опытом.