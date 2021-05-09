В Омске поздравляют ветеранов Великой Отечественной

Оксана Фадина лично поздравила с Днем Победы участницу Великой Отечественной войны

В День Победы мэр Омска навестила ветерана войны Нину Филипповну Скороходову.

Как рассказали в департаменте общественных отношений и социальной политики администрации Омска, мэрия ежегодно проводит городскую акцию «Подарок ветерану». Поздравления получают участники Великой Отечественной войны. В этом году на дому с Днем Победы поздравят 220 ветеранов, проживающих в Омске.

Среди омичей, чей ратный подвиг служит примером для молодежи, и Нина Филипповна Скороходова.

В 1942 году Нина Филипповна поступила добровольцем в Ленинградское военно-медицинское училище, которое эвакуировали в Омск. В 1943 году ее отправили на 1 Украинский фронт (Западная Украина) в 181 Гвардейскую дивизию 243 стрелкового полка, где она работала фельдшером. Демобилизована в августе 1945 года. Награждена орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

«Ваш героизм в тяжелое для страны время и самоотверженность, с которыми Вы трудились на фронте, достойны глубокого восхищения. Мы, омичи, гордимся тем, что живем на одной земле со столь сильной, великой женщиной. От себя лично и от имени всех омичей низкий Вам поклон за отвагу и мужество, свойственное не только мужчинам, но и храбрым, волевым женщинам. Спасибо за мирное небо над головой и возможность жить и воспитывать наших детей, внуков в свободной стране! Желаю Вам доброго здоровья, отличного настроения и бодрости духа!» — поздравила ветерана Оксана Фадина.

Отметим, в рамках городской акции «Подарок ветерану» в поздравлении приняли участие представители администраций административных округов города Омска, комплексных центров социального обслуживания населения Омской области, комитетов территориального общественного самоуправления.