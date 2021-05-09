В Омске на Соборной площади прошел парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Соборной площади Омска состоялся парад, в котором было задействовано свыше 50 единиц лёгкой и тяжёлой военной авто- и бронетехники. Возглавил колонну легендарный танк Т-34.

В полдень 9 Мая строевым шагом по главной площади Омска в парадной форме прошли подразделения воинских частей гарнизона, офицеры и курсанты военно-учебных заведений региона. Праздничная фанфара и команда «Равняйсь! Смирно!» стали сигналом к вносу на площадь государственного флага Российской Федерации и копии знамени Победы, встрече автоколонны с ветеранами Великой Отечественной войны, проследовавшей под звуки «Марша победителей» к трибуне почётных гостей. Участников торжественного построения приветствовал командующий Омским гарнизоном, объехавший парадные расчёты на автомобиле с остановками для поздравления с Днём Победы.

С центральной трибуны к ветеранам и труженикам тыла, военнослужащим и курсантам, омичам и гостям города обратился Губернатор Омской области Александр Бурков.

- 76 лет назад наш героический народ разгромил жестокого и бесчеловечного врага, освободив родное Отечество и Европу от фашистов. С первых дней войны в нашем регионе формировались воинские части и соединения. От Омской области отправились на фронт почти 300 тысяч человек. Каждый второй навсегда остался на полях сражений. Не жалея себя, они боролись за наше будущее, многие из них были удостоены высоких государственных наград, - сказал Губернатор Александр Бурков. - С Омской областью связаны судьбы 271 Героя Советского Союза и 35 полных кавалеров ордена Славы. В то же время в тылу тяжелую ношу войны на своих плечах держали женщины, дети и старики. Омичи ковали победу на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, поставляя вооружение, боеприпасы, обмундирование и продукты питания на фронт. За этот трудовой подвиг Омск был удостоен почетного звания «Город трудовой доблести». Сегодня здесь на площади присутствуют наследники героев. Уважаемые военнослужащие, вы стоите на страже суверенитета и единства нашего государства. Благодарю вас за то, что вы чтите и продолжаете воинские традиции ветеранов-фронтовиков. Победа – это символ величия нашего народа, нашей армии и нашей страны. Символ, который навсегда останется в памяти наших потомков. Поздравляю вас с праздником, дорогие омичи! С Днем Великой Победы!».

Парадное шествие началось с вноса на Соборную площадь штандартов и боевых знамен подразделений, сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории Омской области. Колонну военной техники возглавил знаменитый танк Т-34. За ним проследовали ретро-автомобили с артиллерийскими орудиями. Движение продолжила современная военная техника: бронетранспортёры, боевые машины десанта, ремонтно-эвакуационные автомобили, состоящие на вооружении российской армии.

Чеканя каждый шаг, торжественным маршем перед трибунами и зрителями прошли парадные расчёты 33-й гвардейской ракетной армии, 242-го учебного центра ВДВ, Омского автобронетанкового инженерного института, академии МВД, Сибирского войскового казачьего общества, подразделения главного управления МЧС России и УФСИН, а также юнармейцы.

Кульминацией торжественного парада по традиции стало исполнение войсками Омского гарнизона с выходом на переднюю линию площади песни «День Победы». Для почётного гостя омского парада - ветерана боевых действий, подполковника в отставке Виктора Михайловича Севастьянова 9 Мая – особый памятный день со времён весны 1945 года.

«Это был день весной 45-го года, когда пришло извещение, что мы победили. Я тогда учился в седьмом классе. Ликовали все! – вспоминает ветеран. За его плечами более 30 лет службы в Вооружённых Силах военным медиком. Работал врачом в госпиталях. Уроженец Омской области каждую годовщину Победы смотрит парады, вспоминая своё военное детство и службу в армии.

«Смотришь парад и берёт такая гордость! Испытываешь подъём духа, чувствуешь свою молодость — не прошла она ещё, живёт!», - поделился своими впечатлениями об омском параде ветеран Виктор Севастьянов.