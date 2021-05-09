Пять дачных домиков сгорели из-за жегшего траву омича

В пожаре пострадали 5 домов и ближайший к СНТ лес. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Днем 7 мая, поступило сообщение о том, что в СНТ "Кедр" произошло ЧП. Огонь охватил сразу 5 дачных домиков. Возгорание пожарным удалось ликвидировать за три часа. Пламя не распространилось дальше и удалось избежать повторения печальной истории деревни Каракуль, где выгорело почти все село.

В полиции установили виновного в произошедшем. Им оказался один из дачников. Выяснилось, что накануне омич на своем участке сжигал сухую траву и мусор. Чтобы избежать распространения пожара он делал это в железной бочке. Утром мужчина убедился, что все прогорело и дополнительно заливать остатки на стал. В обед сильный ветер раздул угли и через дыры в бочке они разлетелись по участку из-за чего и начался пожар.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, омичу уже назначили административный штраф, также устанавливаются собственники пострадавших домов и оценивается степень ущерба ближайшего леса.