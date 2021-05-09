Коронавирусом в Омской области заразились 54 человека

Омичи продолжают попадать в больницы из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным омского минздарава в Омской области коронавирусом заразились уже 46 187 человек. За сутки прибавилось 54 новых зараженных, а лечиться дом смогут только 28 из них. Остальные 26 заняли места в ковидных центрах и будут находиться под постоянным наблюдением врачей.

Выздоровели сегодня практически столько же, сколько заразились, 55 омичей. Всего за время пандемии вылечились 39 398 омичей.

К сожалению, от ковида скончался за сутки 1 человек. А за все время наблюдений по оценкам медиков от вируса скончались 1 398 человек.

Полностью привились от коронавируса уже 121 477 омичей. Уже сделали первую часть вакцины и ожидают второго укола сейчас 52 912 человек.