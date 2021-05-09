В Омске проходят памятные мероприятия к 76-летию Великой Победы

У мест поклонения почетным караулом выстроились военнослужащие, юнармейцы и представители "Молодой гвардии". В самом крупном мемориальном комплексе региона, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, участники торжественной церемонии почтили память всех, кто прошёл испытание войной. Традиционно красные гвоздики были возложены к постаменту скульптуры Сибирячки с сыном, олицетворяющей решительность и стойкость русских женщин, а также к монументу, посвящённому подвигу омских медицинских работников, день и ночь спасавших жизни раненых фронтовиков, - в годы войны Омск был городом госпиталей в тылу страны. По брусчатке, символизирующей «дорогу войны», вдоль которой на 18 гранитных монолитах запечатлены образы и подвиги омичей, процессия продолжила шествие к монументу Солдату-Победителю, у подножия которого горит Вечный огонь. Собравшиеся воздали почести советским воинам минутой молчания. Пламя Великой Отечественной войны не обошло стороной ни одну семью, затронув тем или иным образом всё население страны. Этим майским утром омичи разных возрастов, семьями с детьми с цветами и портретами родственников-фронтовиков пришли к местам воинской славы поклониться героизму поколения победителей, воздать дань памяти и уважения тем, кто обеспечил ценой своей жизни мирное небо над головой. Пришедшие в парковый комплекс в священный для всех поколений день 9 Мая смогут посетить выставку военной техники Омского гарнизона и принять участие в интерактивном проекте «Звезды Победы». Торжественный церемониал продолжился на Старо-Северном кладбище возложением венков и цветов к мемориалу воинам, умершим от ран в лазаретах и госпиталях. Затем колонна направилась к памятникам Георгию Жукову и Дмитрию Карбышеву поклониться великим полководцам и к монументу труженикам тыла, подвиг которых в годы Великой Отечественной войны был не менее значим для Победы, чем сражения на фронте. Указом Президента России Омску присвоено звание «Город трудовой доблести». По традиции Александр Бурков и Владимир Варнавский также возложили цветы к памятнику солдатской матери Анастасии Ларионовой, олицетворяющему материнскую боль и утрату, тяжёлую долю женщин, прошедших через испытания большим горем, не дождавшихся с фронта своих сыновей.

У мест поклонения почетным караулом выстроились военнослужащие, юнармейцы и представители "Молодой гвардии".

В самом крупном мемориальном комплексе региона, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, участники торжественной церемонии почтили память всех, кто прошёл испытание войной. Традиционно красные гвоздики были возложены к постаменту скульптуры Сибирячки с сыном, олицетворяющей решительность и стойкость русских женщин, а также к монументу, посвящённому подвигу омских медицинских работников, день и ночь спасавших жизни раненых фронтовиков, - в годы войны Омск был городом госпиталей в тылу страны.

По брусчатке, символизирующей «дорогу войны», вдоль которой на 18 гранитных монолитах запечатлены образы и подвиги омичей, процессия продолжила шествие к монументу Солдату-Победителю, у подножия которого горит Вечный огонь. Собравшиеся воздали почести советским воинам минутой молчания.

Пламя Великой Отечественной войны не обошло стороной ни одну семью, затронув тем или иным образом всё население страны. Этим майским утром омичи разных возрастов, семьями с детьми с цветами и портретами родственников-фронтовиков пришли к местам воинской славы поклониться героизму поколения победителей, воздать дань памяти и уважения тем, кто обеспечил ценой своей жизни мирное небо над головой. Пришедшие в парковый комплекс в священный для всех поколений день 9 Мая смогут посетить выставку военной техники Омского гарнизона и принять участие в интерактивном проекте «Звезды Победы».

Торжественный церемониал продолжился на Старо-Северном кладбище возложением венков и цветов к мемориалу воинам, умершим от ран в лазаретах и госпиталях. Затем колонна направилась к памятникам Георгию Жукову и Дмитрию Карбышеву поклониться великим полководцам и к монументу труженикам тыла, подвиг которых в годы Великой Отечественной войны был не менее значим для Победы, чем сражения на фронте. Указом Президента России Омску присвоено звание «Город трудовой доблести».

По традиции Александр Бурков и Владимир Варнавский также возложили цветы к памятнику солдатской матери Анастасии Ларионовой, олицетворяющему материнскую боль и утрату, тяжёлую долю женщин, прошедших через испытания большим горем, не дождавшихся с фронта своих сыновей.

- День Победы - великий праздник для каждой семьи, потому что в каждой семье есть свои герои, которые ковали победу на полях сражений, воины-омичи принимали участие во всех самых сложых и решающих битвах Великой Отечественной войны, - отметил Герой России Дмитрий Перминов. - Те, кто оставались в тылу, также самоотверженно работали, делая всё возможное для фронта, для Победы. Не случайно Омску присвоено звание Города трудовой доблести.