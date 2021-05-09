В Омске привели в порядок заброшенные могилы ветеранов

После этого активисты партии проехали на Старо-Восточное кладбище, чтобы убраться на заброшенных могилах ветеранов Великой Отечественной войны. Коммунисты прибрались на могилах сержанта Александра Белика, кавалера ордена Красной Звезды Ираиды Шахалиной и многих других могилах ветеранов, в том числе уже без опознавательных знаков.

Как оказалось, про Ираиду Шекалину Владимир Борисович знает не понаслышке.

«Одна из убранных сегодня могил принадлежит капитану медслужбы Ираиде Шекалиной, которая в годы войны в военных госпиталях провела сотни операций и спасла сотни жизней. Жаль, что наши власти забывают про таких людей, но мы хоть как-то пытаемся восстановить справедливость. Эта работа будет продолжена несмотря ни на что...

Считаю, что в этот великий праздник, в День Победы, нам необходимо не только возлагать цветы, но и своими делами помогать тем героям, которые привели свою страну к самой значительной победе в истории, победили в самой кровавой войне всех времен. Сегодня мы убрали несколько заброшенных могил ветеранов, за которыми уже не ухаживают их родственники. Возможно, уехали, возможно, забыли. Мы же взяли над этими могилами шефство и будем минимум два раза в год данные могилы убирать.

Параллельно начнем устанавливать личности похороненных ветеранов, на могилах которых табличек уже нет. Мы сделаем новые таблички и приведем все погребения в порядок. Срок я поставил до 80-летия Победы, то есть за 4 года мы должны успеть», – заявил лидер Омского РО КОММУНИСТЫ РОССИИ, депутат Омского городского совета Владимир Казанин.

Надеемся, все удастся, ведь чем больше таких общественно значимых инициатив, чем больше люди помнят о своих героях, тем крепче взаимопонимание нашего общества. Любите свою страну, и она ответит вам взаимностью.