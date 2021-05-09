Росгвардейцы поздравили омского ветерана парадом у дома

Специально для ветерана Николая Самойлова устроили парад. Фото: пресс-служба Росгвардии по Омской области

Сегодня в рамках всероссийской акции Росгвардии «Парад у дома ветеранов» военнослужащими и сотрудниками омской Росгвардии был организован парад во дворе ветерана Великой Отечественной войны Николая Филипповича Самойлова.

В качестве почетных гостей, помимо ветеранов – фронтовиков войны, на мероприятии присутствовали и дети блокадного Ленинграда, которые еще детьми столкнулись с нечеловеческими трудностями и болью потерь: Петрякова Лилия Николаевна и Дубровская Людмила Александровна.

Торжественное построение, исполнение военных песен, марш в честь Дня Великой Победы: все это было организовано прямо под окнами дома ветерана.

Для ветерана провели смотр войск и показали поздравительную программу. Фото: пресс-служба Росгвардии по Омской области

Поздравить героя войны лично прибыл начальник Управления Росгвардии по Омской области полковник Естай Джангунаков и командир войсковой части войск национальной гвардии РФ подполковник Баир Шодоев.

Военный оркестр омского учебного центра подготовки личного состава Сибирского округа ВНГ РФ «Белые медведи» поздравил ветерана, исполнив песни военных лет. С радостью военных музыкантов встретили и другие жители двора: как дети, так и взрослые наблюдали с окон или вышли во двор, чтобы послушать выступление оркестра и отблагодарить военнослужащих аплодисментами.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Омской области

Завершилось мероприятие торжественным маршем личного состава омской Росгвардии под аккомпанементы военного оркестра и вручением подарков Николаю Филлиповичу и почетным гостям.