Омич ограбил ветерана накануне Дня Победы

Все вещи полицейские вернули хозяйке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне Дня Победы, 8 мая, в полицию поступило обращение, что неизвестный пытался ограбить пенсионерку у ее собственного дома. 97-летняя омичка отдыхала на лавочке перед домом в Кировском округе и даже не подозревала, что сидевший напротив молодой человек способен на преступление. В один момент омич сорвался с места, схватил сумку пенсионерки и пустился наутек. Женщина не растерялась и побежала за ним, громко крича о помощи.

- Я в обычной жизни без палочки не хожу, а тут сама не знаю, как за ним побежала, - рассказала полицейским старушка.

На крики о помощи отреагировал прохожий, который догнал грабителя у магазина и помог задержать до приезда полиции. Как уточнили в ведомстве, подозреваемым оказался 24-летний ранее судимый за грабежи, кражи и хранение наркотиков местный житель. Его задержали и поместили под стражу.

Все имущество вернули 97-летнему ветерану и поздравили ее с наступающим праздником.