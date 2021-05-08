В Авиагородке День Победы встречают песнями

Любимые всеми песни «Темная ночь», «Смуглянка» и, конечно, главная песня Великого праздника – «День Победы» прозвучали 8 мая во дворе дома № 8 по ул. Авиагородок.

Жители Левобережья исполнили знаменитую песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы», выйдя на балконы и к окнам с портретами родственников – участников войны или тружеников тыла.

Как сообщили в администрации Кировского округа, более 50 жителей дома № 8 по ул. Авиагородок стали исполнителями легендарного произведения.

Исполнение песни стало трогательным подарком для ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Егоровича Демичева – жителя данного дома.

Кроме того, Дмитрий Егорович получил еще и адресное поздравление от лучших творческих коллективов города в рамках другой Всероссийской акции – «Фронтовая бригада».