У домов омских ветеранов проходят парады Победы

Мероприятия проводятся в знак признательности и уважения поколению фронтовиков и тружеников тыла, отстоявшим свободу и независимость страны, завоевавшим мирное небо для новых поколений граждан.

В числе первых персональные поздравления с праздником получил ветеран Ленинского административного округа Александр Иванович Трубников.

Под окнами 94-летнего ветерана артисты муниципального камерного ансамбля «Мюзет» и дворца культуры «Железнодорожник» выступили с концертом, а курсанты в сопровождении духового оркестра Омского автобронетанкового инженерного института прошли торжественным маршем.

Артисты исполнили песни «Давно мы дома не были» и «День Победы», а также песню фронтового шофера.

Александра Ивановича Трубникова призвали на службу в ноябре 1944 года в городе Бийск Алтайского края. Оттуда после расформирования он поступил в школу по обслуживанию авиационного вооружения в Перми. В 1946 году его направили в Китай, затем в Красноярск в учебный полк и Балашовское военное авиационное училище. Александр Иванович служил на Дальневосточном фронте механиком по обслуживанию авиавооружения в звании старшего сержанта. В 1950 году он прибыл на оборону Шанхая, где провел 7 месяцев. Награжден медалью «За оборону Шанхая».

Отметим, что сегодня парад Победы также состоялся во дворе у ветерана Владимира Семеновича Ермолаева. Торжественным маршем в сопровождении духового оркестра перед окнами участника Великой Отечественной прошли курсанты 242 учебного центра.

Владимир Семенович воевал на Первом Украинском фронте. В 1945 году при форсировании реки Шрея под Берлином был тяжело ранен. Победу встретил в госпитале. После выписки вернулся в армию. Служил в Германии, а затем в Советском Союзе, в городе Сталинград. Во время службы в Сталинграде воинское подразделение, в котором служил Владимир Семенович, принимало участие в съемках фильма о Сталинградской битве. Он вместе с сослуживцами принял участие в съемках в роли партизана. Награжден двумя орденами Отечественной войны и орденом Красной Звезды.

Фото Владимира Казионова