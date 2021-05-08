На видео попало страшное ДТП в центре Омска

Авто буквально разлетелось на куски. Фото: скриншот видео (УМВД России по Омской области)

Жуткое ДТП случилось в ночь на 7 мая возле «Дружного мира». Полицейские опубликовали видео с камеры наблюдения на дороге, на котором запечатлен момент аварии.

На записи видно, как «Фольксваген» на скорости таранит ничего не подозревавшего водителя BMW. От удара авто предполагаемого виновника происшествия буквально разлетается на куски. Оно пролетело даже через тротуар и приземлилось на газоне. Хорошо, что была ночь и на дорожке не оказалось обычно многочисленных в этом месте пешеходов.

Машина неслась на такой скорости, что даже перелетела через тротуар. Фото: УМВД России по Омской области

- В результате водитель автомобиля «Фольксваген» скончался на месте происшествия, водитель BMW, мужчина 1986 г.р., доставлен в медицинское учреждение, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.