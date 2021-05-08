В Омской области волонтеры раздают георгиевские ленточки всем желающим

Активисты партии «Единая Россия» присоединились к федеральной патриотической акции

Георгиевская ленточка является символом Победы, который носят у сердца в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне. Общественная акция является традиционной и проходит с 2005 года.

В Омске и муниципальных районах области волонтеры, молодогвардейцы и активисты «Единой России» раздают георгиевские ленточки всем желающим. Единороссы напоминают, что ленточку надо носить аккуратно и с уважением. Самое лучшее место для ленты – у сердца. Ее прикрепляют поверх одежды, например, на лацкан пиджака, пальто, платья или нагрудный карман рубашки.

- Это наш официальный символ истории, доблести и победы в Великой Отечественной войне. Георгиевская лента – напоминание о великом подвиге наших ветеранов! Омичи с удовольствием участвуют в акции и интересуются историей георгиевской ленточки, – отметил активист Омского волонтерского центра «Единой России» Михаил Сластников.

В Омске уже раздали более тысячи георгиевских лент, акция продлится до 9 мая.