Омичей приглашают принять участие в «Забеге Мужества»

Организаторами мероприятия в этом году выступают Департамент военной контрразведки ФСБ России, Российский союз боевых искусств, а также органы безопасности региона.

В России стартует ежегодная спортивно-патриотическая акция «Эстафета Побед», приуроченная к 76-й годовщине Победы над фашизмом. Участие в ней примут филиалы РСБИ и 78 регионов нашей страны.

В Омске в рамках акции состоится «Забег мужества», участниками которого станут представители омских федераций единоборств. Легкоатлетический кросс еще раз покажет, как спорт объединяет здоровых и сильных людей. Организаторами мероприятия в этом году выступают Департамент военной контрразведки ФСБ России и РСБИ.

Начало спортивно-культурного праздника состоится 8 мая в 11:00 у Вечного огня в Сквере борцов Революции. В торжественной церемонии открытия примут участие ветераны контрразведки. Протяженность трассы составит 3,3 км и пройдет по улице Ленина и Иртышской набережной. Финишировать участники будут на Бульваре Победы. Здесь развернется праздничная концертная программа «Песни военных лет» с полевой кухней и подведением итогов забега.