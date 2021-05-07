Александр Бурков раскритиковал подготовку районов Омской области к пожароопасному сезону

Губернатор провел срочное совещание, на котором установил сроки для исправления недочетов в проведении противопожарных мероприятий. Фото: пресс-служба правительства Омской области

С приходом сухой и ветряной погоды в Омскую область стали активно разгораться лесные пожары. Сейчас на территории региона фиксируют 5 556 термических точек, официально зарегистрировано уже 252 лесных пожара. В основном их фиксируют в северных районах, таких как Называевский, Крутинский, Тюкалинский, Колосовский, Большеуковский и Большереченский. Только с начала мая природные пожары успели стать причинами возгорания в нескольких деревнях. Пострадали жители деревни Карбаиново Тюкалинского района, поселка Северо-Любинский и деревни Каракуль Большереченского района, где сгорело сразу 14 жилых домов.

Сегодня губернатор Омской области лично оценил степень подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону и остался недоволен. Оказалось, во многих поселениях есть серьезные замечания к проведенным мероприятиям. Об этом он упомянул на срочном совещании с участим представителей ГУ МЧС России по Омской области, прокуратуры Омской области, региональных Миприроды, Министерства региональной безопасности, Главного управления лесного хозяйства и других ведомств, а также глав муниципальных районов Омской области.

Представители ведомств и главы районов отчитались о проделанной работе. Фото: пресс-служба правительства Омской области

- На совете глав, когда заслушивали руководителей районов, все бойко отчитывались, что противопожарная ситуация под контролем, а все мероприятия, которые я утвердил еще 2 февраля, исполняются. Но сегодня облетели север области и увидели, что этим отчетам грош цена, что горят северные районы: Большеуковский, Колосовский, Большеречеснкий. Мы видим, что не произведена опашка, нет минерализованных полос. В Северо-Любинском не убирают внутри населённого пункта мусор, который потом возгорается. Слава богу, что не было человеческих жертв. В Каракуле 12 семей остались без крова. И сейчас мы вынуждены изыскивать средства, хотя бюджет дефицитный, и помогать людям восстанавливать жилье, компенсировать за потерянную скотину, птицу. Такое отношение руководителей тех или иных районов приводит к критическим ситуациям. Людей мы, конечно, не оставим в беде – поможем. А все главы муниципальных образований должны понимать: если они дальше так будут отчитываться, то у кого-то полетят головы, кто-то дальше поедет заготавливать лес на еще более дальний север, чем наш. Установлен 10-дневный срок, чтобы привести всё в порядок, - отметил Александр Бурков.

Главам районов поручили за 10 дней исправить недочеты в противопожарной подготовке. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Главы районов отметили, что для тушения лесных пожаров может понадобиться техника лесхозов, которую по поручению губернатора обязаны будут предоставить, а самим лесхозам выплатят компенсации за тушение. Также министерство региональной безопасности проинспектирует состояние пожарной техники, которую используют в сельских поселениях для тушения пожаров. Большинство нуждается в ремонте или замене. По поручению губернатора специалисты выяснят, сколько на это потребуется средств.

Омичам напоминают, что с 27 апреля по 27 июня в Омской области действует особый противопожарный режим. В это время запрещено сжигать прошлогоднюю листву, траву, мусор, разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально оборудованных зон. Нарушителям грозят серьезные штрафы для физических лиц до 4 тысяч рублей, для должностных до 30 тысяч, для юридических до 400 тысяч рублей.

-Я обращаюсь ко всем омичам. Если видите огонь, сообщайте сразу пожарным. Это не шутка: буквально считанные минуты – и могут гореть дачи, поселки. Не относитесь к этому равнодушно. Больно смотреть с вертолета, когда летишь над Омским районом и замечаешь сожженные дачные поселки. Это же трагедия! Кто-то пошалил, бросил окурок – всё горит. Давайте относиться к природе и к тем людям, которые живут рядом, по-человечески, – сказал Александр Бурков.