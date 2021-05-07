Пострадавшие от пожара в деревне под Омском отказались ехать в пункты временного размещения

Пожары в деревне Каракуль не утихали до утра. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Сутки тушили крупный пожар в деревне Каракуль Большереченского района Омской области. Почти половина населения остались без крыши над головой. Сгорело 14 из 33 жилых домов. Для погорельцев организовали пункты временного содержания, один из них в поселке Большеречье, а один в соседнем селе, но никто из местных жителей туда не попал.

- Для пострадавших от пожара предоставили автобус и два пункта временного размещения, но никто не заявил о желании туда отправиться, - прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Все местные жители остались у родственников и знакомых в своем и соседнем селе. В причинах произошедшего пожара сейчас разбираются прокуратура и следственный комитет.