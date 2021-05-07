Пожар, из-за которого сгорело полдеревни под Омском, пришел не из леса

В Омске продолжают разбираться в причинах пожара, который разыгрался накануне 6 мая в деревне Каракуль Большереченского района. Там выгорело 14 жилых домов, а также пострадали хозяйственные постройки. Местные жители, лишившиеся крова, разместились у своих знакомых и родственников, отказавшись ехать в места временного размещения.

Предполагали, что беда в деревню пришла со стороны леса. Среди возможных причин пожара называли переход огня от лесного пожара из соседнего района, но в Лесхозе опровергли эту информацию. Как заявили специалисты, пожар начался в болтах и оттуда распространился на деревню и на лес.

- Огонь с заболоченной, заросшей камышом нелесной местности распространился не только на деревню Каракуль, но и на земли лесного фонда, в результате чего возник лесной пожар. Однако, со стороны лесного фонда распространения огня лесного пожара в сторону деревни Каракуль не было. На тушение лесного пожара были привлечены работники лесопожарных формирований, а также трактор и два пожарных автомобиля, - отметили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области.