Пожар, в котором сгорело полдеревни под Омском, тушили сутки

Чтобы потушить деревню понадобились почти сутки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Накануне, 6 мая, в Омске бушевали травяные пожары, дым от которых затянул весь город. Но в целом все закончилось благополучно. Чего нельзя сказать о жителях деревни Каракуль. Там сгорело 14 из 33 домов, а также множество хозяйственных построек.

Пострадали не только дома, сгорела и сельскохозяйственная техника. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Огонь в некоторых домах продолжал полыхать до утра. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Сообщения о возгорании поступили еще вчера днем в 13:15, устранить открытое горение удалось к 20:31. Полностью же потушить разбушевавшийся пожар смогли только в 5:41 сегодня, 7 мая. В деревне пожарные работали почти сутки.

- В результате пожара уничтожено 25 строений, из них 1 продуктовый магазин, 14 частных жилых домов, 10 строений и надворные постройки, - уточнили в пресс-службе МЧС.

От многих строений не осталось даже стен. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Разбираются в причинах пожара в прокуратуре, а местные подсчитывают убытки. По предварительным данным сгорели дома, хозяйственные постройки и техника.