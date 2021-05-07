В ночном ДТП в центре Омска погиб водитель

Авария произошла на повороте рядом с торговым центром "Детский мир" Фото: ВКонтакте

Сегодня ночью в самом центре города произошло серьезное ДТП, в котором погиб человек. С приходом весны и потепления многие автолюбители стали пренебрегать скоростным режимом особенно по ночам, что, по мнению очевидцев, и стало причиной страшных последствий.

По информации Госавтоинспекции, авария произошла поздней ночью у остановки "Детский мир" прямо напротив одноименного магазина. Водитель Volkswagen Polo пытался повернуть налево на улицу Красных Зорь, но не пропустил двигавшийся по проспекту Карла Маркса BMW. В результате столкновения одну из иномарок выбросило на тротуар. Обе машины сильно пострадали, восстанавливать их уже бессмысленно.

Обе машины сильно пострадали. Фото: ВКонтакте

Как уточняют в полиции, 41-летний водитель Volkswagen скончался на месте, а 35-летнего водителя BMW с места аварии забрали медики скорой помощи. Сейчас медики борются за его жизнь. По факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все причины и обстоятельства произошедшего.