Жителю Омской области грозит срок за реабилитацию нацизма

Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по материалам, представленным УФСБ России по Омской области и УФСИН России по Омской области.

По данным следствия 41-летний житель Большеречья с 19 января по 9 февраля этого года находился в СИЗО и в разговорах со своими сокамерниками оправдывал действия нацистов во время Второй мировой войны. До этого задержания мужчина уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности. Теперь же он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. За это предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы. Расследование продолжается.