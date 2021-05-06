Региональный сосудистый центр в омской БСМП № 1 оснастили высокотехнологичным оборудованием

Высокотехнологичное оборудование уже готово к работе. Фото: правительство Омской области

В Региональном сосудистом центре на базе БСМП-1, где оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, появились ангиограф и томограф нового поколения. Оборудование приобрели на средства нацпроекта «Здравоохранение».

Кроме того, пациентам теперь будет намного комфортнее находиться и в самой больнице – в ее приемном отделении завершили капитальный ремонт. Большая часть денег на эти работы – свыше 38 млн рублей – выделена из областного бюджета. Еще чуть более 4 млн рублей – внебюджетные средства.

Фото: правительство Омской области

- Мы провели ремонт и частичную замену инженерных сетей и электрики, перепланировку помещений, переустройство входной группы, обновили многое другое, – сообщил главный врач медицинского учреждения Евгений Осипов. — Благодаря глобальной реконструкции удалось сократить сроки оказания медицинской помощи пациентам с неотложными и экстренными сосудистыми заболеваниями до 20 минут вместо 60 минут при функционировании приемного отделения в прежней конфигурации. Удалось уменьшить время обследования в приемном отделении других категорий пациентов, а также улучшить доступность для маломобильных пациентов при самостоятельном обращении.

Современную аппаратуру и преображение самой клиники сегодня, 6 мая, оценили заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов и руководитель областного минздрава Александр Мураховский.

Отдельным пунктом посещения больницы стал региональный сосудистый центр. Здесь также произошло немало перемен. В учреждении установлен компьютерный томограф Revolution EVO (64 среза) и новая ангиографическая рентгеноскопическая система экспертного класса Optima IGS 330. В результате вырастет качество диагностики, количество кардиологических операций и спасённых жизней.

Фото: правительство Омской области

- Несмотря на коронавирус, работа по развитию данного подразделения не прекращалась, — отметил министр здравоохранения Александр Мураховский. — В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» отделение оснащено двумя единицами «тяжелого» оборудования: ангиографом, который с сегодняшнего дня «заступает» на службу, и томографом, который тоже окажет неоценимую помощь врачам и пациентам. В 2021 году мы планируем дооснастить региональный сосудистый центр: приобретем для его нужд еще 203 единицы нового медицинского оборудования. Это неоценимый вклад в спасение жизни и здоровья жителей Омской области. Мы выполняем задачи, поставленные Президентом России и Губернатором, - работаем над модернизацией системы здравоохранения, делаем высокие технологии доступными для наших пациентов.

С помощью современных цифровых аппаратов для комплексного исследования и лечения сосудов кардиохирурги смогут оперативно оказать больному с диагнозом острый инфаркт миокарда необходимую помощь. Ангиограф нового поколения оснащен 3D-навигацией. Это позволяет оперировать даже самые мелкие артерии головного мозга. Ангиопластика и стентирование позволяют малотравматичным методом восстанавливать кровоснабжение в коронарных сосудах, тем самым сохраняя жизнеспособность сердечной мышцы и увеличивая шансы пациента побороть болезнь.

Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности. Первые места среди причин занимают патологии сердечно-сосудистой системы и злокачественные новообразования.

- Сегодня эти задачи решаются на государственном уровне, на это направлены национальные проекты, программа модернизации первичного звена здравоохранения и мероприятия, связанные с совершенствованием медицинской помощи. Как раз это все и должно в первую очередь дать главный результат – увеличение средней продолжительности жизни. Это вопрос сохранения здоровья нации, о чем говорит наш Президент Владимир Путин. Для этого необходимо выполнять такие мероприятия, которые мы видим сегодня на примере городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1. Такие центры жизненно необходимы в нашем регионе, потому что есть потребность в оказании неотложной и плановой помощи жителям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. И мы не должны останавливаться на достигнутом. Именно поэтому развитию как раз системы здравоохранения губернатор Александр Бурков уделяет самое серьезное внимание, ставя в безусловный приоритет решение проблем этой социально значимой отрасли, – отметил заместитель председателя регионального правительства Владимир Куприянов.