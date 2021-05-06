В Знаменском районе Оксана Фадина приняла участие в мероприятиях ко Дню Победы

6 мая она посетила Знаменский район. В сопровождении главы района Сергея Максимова, Оксана Николаевна познакомилась с экспозициями филиала районного историко-краеведческого музея, расположенного в деревне Слобода, и побывала в слободской основной школе, а также в детском оздоровительном лагере «Дружба» в деревне Богочаново. В Знаменском Оксана Фадина стала почетным гостем награждения участников эстафеты в честь Дня Победы на приз газеты «Вперед», прошедшего на стадион им. Н.Ф. Ермоченко, и по традиции возложила цветы к мемориалу соотечественникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Завершающим пунктом поездки стало посещение села Бутаково, где Оксана Николаевна встретилась с главой крестьянско-фермерского хозяйства Георгием Юрлагиным.

- Посетив почти десяток муниципальных районов Омской области, и в том числе побывав сегодня в Знаменском, я всё больше утверждаюсь в необходимости внедрения новых программ поддержки муниципалитетов, особенно малых сёл и деревень, на государственном уровне. Это касается и обновления объектов жилищно-коммунального комплекса, и газификации, и ремонта дорог, особенно межпоселковых, не имеющих твердого покрытия, и капитального ремонта школ, детских садов, домов культуры, стадионов для сохранения имеющей, годами наработанной материально-технической базы. Нужно усиливать поддержку со стороны государства предпринимателей, работающих в районах, открывших собственное производство или ведущих крестьянско-фермерское хозяйство. Сегодня муниципалитеты активно включаются в работу по нацпроектам, в том числе участвуют в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». И уже видны результаты этой работы. Поэтому таких программ должно быть как можно больше. При этом должны быть понятные и доступные для небольших поселений условия участия в них. Вопросы, с которыми обращаются ко мне жители районов Омской области, главы поселений и депутаты райсоветов, мне хорошо знакомы – как мэр Омска я сталкиваюсь с такими же трудностями в ведении городского хозяйства. Поэтому я тщательно анализирую и фиксирую все обращения, чтобы в дальнейшем прорабатывать эти направления на уровне депутата Государственной думы, - подчеркнула Оксана Фадина.