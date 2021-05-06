АО «Омск РТС» проводит гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний:

- с 9.00 до 17.00 7 мая 2021 года будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность «Подающего» и «Обратного» трубопроводов Западного луча ТЭЦ-3, оборудованием ПНС-27, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и ведомств.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Нефтезаводская, проспект Губкина.

- с 9.00 до 20.00 12 мая 2021 года будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность и «Обратного» трубопровода Центрального луча ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и ведомств.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 1-я Заводская, Энтузиастов, Энергетиков, 22 Апреля, пр. Академика Королева.

- с 10.00 до 20.00 12 мая 2021 года будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» и «Обратного» трубопроводов III луча Кировской районной котельной без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и ведомств.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 2-я Солнечная, Дианова.

- с 10.00 12 мая до 20.00 14 мая 2021 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратных» трубопроводов 2 района совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданных заявок. ГВС потребителей сохраняется по «Подающему» трубопроводу по открытой схеме.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Спортивный проезд, Циолковского, Пушкина, Маршала Жукова, Иртышская Набережная, Ленинградская площадь, Ленина, Комиссаровская, Ильинская, Лермонтова, Альберта Каримова, 5-я, 8-я Линии, Успенского, Куйбышева, Чкалова, Стачечная, Броз Тито, Чокана Валиханова, Короленко, пр. Карла Маркса.

- с 10.00 до 16.00 14 мая 2021 года будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-5 без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и ведомств. ГВС потребителей сохраняется по «Обратному» трубопроводу.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 8-я, 9-я, 11-я Линии, Звездова, 10 лет Октября, Лермонтова, Красных Зорь, Б. Хмельницкого.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.