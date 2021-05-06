Омский депутат Никитин, упавший с дерева, пошел на поправку

Андрей Никитин заседает в горсовете. Фото: ideputat.er.ru

Напомним, 22 апреля омские СМИ облетела довольно неожиданная новость: депутат Омского горсовета Андрей Никитин, а по совместительству владелец ЖКО «Московка» свалился с дерева, спиливая ветки.

Падение оказалось настолько неудачным, что 48-летний парламентарий получил тяжелые травмы, в том числе головы и позвоночника. На скорой его увезли в реанимацию БСМП-1. Там он провел несколько суток. Но сейчас чувствует себя уже лучше.

- Андрей Валерьевич находится в сознании, настроение бодрое, рвется в бой – работать. Состояние здоровья его улучшилось. Остальные подробности узнайте у него сами, – приводит «Омск-информ» слова коллеги Никитина по горсовету.