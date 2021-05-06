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Происшествия6 мая 2021 10:15

62-летний омич изменил молодой сожительнице, та огорчилась и зарезала соперницу

В обстоятельствах похождений дедушки сейчас разбирается Следственный комитет
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Ревнивую омичку, зарезавшую соперницу, оправили в изолятор.

Ревнивую омичку, зарезавшую соперницу, оправили в изолятор.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Бурная личная жизнь 62-летнего жителя Омска привела к трагедии. Мужчина оказался неверен своей сожительнице, которая моложе его на 20 лет. Женщина застала неблаговерного в момент измены с 53-летней приятельницей.

В припадке ярости обманутая насмерть зарезала разлучницу и покалечила пожилого ловеласа. Мужчину удалось спасти, он в больнице. А его несдержанную даму сердца на время следствия отправили в СИЗО.

- По факту обнаружения 3 мая в одной из квартир многоквартирного дома в городе Омске тела 53-летней женщины с ножевыми ранениями возбуждено уголовное дело, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Расследование продолжается.

Криминал