62-летний омич изменил молодой сожительнице, та огорчилась и зарезала соперницу

Ревнивую омичку, зарезавшую соперницу, оправили в изолятор. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бурная личная жизнь 62-летнего жителя Омска привела к трагедии. Мужчина оказался неверен своей сожительнице, которая моложе его на 20 лет. Женщина застала неблаговерного в момент измены с 53-летней приятельницей.

В припадке ярости обманутая насмерть зарезала разлучницу и покалечила пожилого ловеласа. Мужчину удалось спасти, он в больнице. А его несдержанную даму сердца на время следствия отправили в СИЗО.

- По факту обнаружения 3 мая в одной из квартир многоквартирного дома в городе Омске тела 53-летней женщины с ножевыми ранениями возбуждено уголовное дело, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Расследование продолжается.