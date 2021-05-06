Оксана Фадина выслушала наказы избирателей Колосовского и Большеуковского районов

Как претендент для последующего выдвижения в депутаты Государственной думы и участник праймериз «Единой России», она знакомится с положением дел в районах, посещает важные социальные и инфраструктурные объекты, собирает наказы избирателей.

5 мая Оксана Николаевна посетила Колосовский и Большеуковский районы.

Визит в Колосовский район Оксана Фадина начала с детского оздоровительного лагеря «Мечта». Затем в Парке Победы вместе с главой района Сергеем Высоцким возложила цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В центральном парке культуры села Колосовка обсудила с главой проекты благоустройства общественных пространств. В программу визита также вошел осмотр здания детской школы искусств. Как рассказал Сергей Высоцкий, сейчас учреждение допобразования закрыто, в ближайшее время старое здание снесут, а на освободившейся площадке построят новую современную школу искусств. Уже готова проектно-сметная документация и выделено финансирование. Пока же ребята занимаются в Центре детского творчества. Оксана Николаевна пообщалась с педагогами Центра, которые рассказали ей о работе детских творческих объединений и развивающих программах для юных воспитанников. Затем она посетила районный дом культуры, сотрудники которого провели для гостьи экскурсию по зданию ДК и подарили книгу, изданную к 95-летию Колосовского района.

В администрации муниципалитета Оксана Фадина встретилась с активом партии «Единая Россия», депутатами райсовета, руководителями организаций и предприятий. Она рассказала о себе, о своём опыте работе и о том, в чем видит свою задачу как депутата Государственной думы.

- В Колосовском районе я не впервые. Работала на этой территории в статусе министра экономики Омской области, поэтому хорошо знакома с социально-экономическими показателям района, - отметила Оксана Фадина по итогам поездки. - Но могу сказать, что за последние шесть лет ситуация в Колосовке, конечно, поменялась. Обратила внимание – появляются комфортные общественные пространства. Есть планы дальнейшего развития, проекты, эскизы, определены приоритеты – это важно. Понравилось, что здесь сохраняются архитектурные объекты, построенные еще в советский период. Администрация поселения старается поддерживать их в должном состоянии. Но опять же налицо проблема, которая характерна для многих муниципалитетов: сложность поддержания материально-технической базы социальных и культурных объектов – школ, библиотек, домов культуры - только силами муниципального бюджета. Этот блок достаточно серьезно отстал в части модернизации, поскольку долго не получал финансовых вливаний. Вопрос нужно поднимать на государственном уровне – в том числе в этом я вижу свою задачу, как депутата Государственной думы. Также на повестке - тяжелая ситуацию в жилищно-коммунальном комплексе. К сожалению, убыточны теплоисточники, очень старые теплосети, которые в зимний период не позволяют обеспечить комфортные условия жизни граждан. Есть и несколько направлений, которые характерны именно Колосовскому району. В частности, у района мощный, но пока неиспользуемый потенциал для развития сельского хозяйства. Посевные площади пустуют. Как следствие, недополучает бюджет. Задача – совместно с профильным министерством определить приоритеты и стратегию развития сельского хозяйства в районе. Очень эффективно с экономической точки зрения здесь может развиваться и отрасль животноводства. Существующие пастбища и кормовую базу нужно использовать. Я знаю, что в ближайшее время будет представлена стратегия развития Колосовского района и важно пообсуждать с коллегами из региональных министерств, как наиболее выигрышно использовать потенциал района.

Вторую половину дня Оксана Фадина провела в Больших Уках. Здесь она вместе с и.о. главы района Сергеем Чебоксаровым возложила цветы к мемориалу землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, посетила сельский Дом культуры, общеобразовательную школу, на базе которой работает центр «Точка роста», общественные пространства, благоустройство которых выполняется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», и провела встречу в формате «вопрос-ответ» с жителями и политическим активом района.

Кроме того Оксана Николаевна побывала на семейной животноводческой ферме в деревне Уки. Крестьянское хозяйство образовано в 2017 году и с тех пор существенно расширилось, в том числе за счет грантовой поддержки со стороны правительства региона. Сегодня фермеры содержат не только обычных коров и лошадей, но и редкие виды скота. Например, абердин-ангусскую породу коров и «пуховых» свиней уникальной породы венгерская мангалица, есть в хозяйстве и верблюды. На семейном сельхозпредприятии работает шесть человек. Помимо животноводства, предприниматели занимаются выращиванием однолетних кормовых трав, зерновых культур и льна. Хозяин семейной фермы Олег Сычев проговорил с Оксаной Фадиной возможность софинансирования программы мясопереработки по линии минсельхоза и просил оказать поддержку в решении вопроса, важного для всех животноводов Большеуковского района.

Важным пунктом программы визита стал осмотр строящегося моста через реку Большой Ук. Новое железобетонное сооружение возводят на месте старого, разрушенного паводковыми водами, деревянного моста. Объект почти готов – осталось уложить дорожное покрытие.

Подводя итоги визита, Оксана Фадина отметила, что каждый район по-своему уникален. В Больших Уках она почувствовала душевность и восхитилась красотой местной природы.

- Что касается хозяйства: жители выражают огромную озабоченность отсутствием дорог. И я понимаю, что если люди говорят только о дорогах, значит, ситуация действительно сложная. Сегодня мы разговаривали с коллегами из правительства, которые занимаются развитием дорожной инфраструктуры, они сообщили, что есть перспектива ремонта подходов к району. Только в этом году будет отремонтировано 38 км дорог, а в дальнейшем планируется наладить сообщение с центром области. Поднимался вопрос ремонта дорог между поселениями - как и в других районах, есть проблема подвоза детей в школу. Подтвердилась необходимость поиска системного решения капитального ремонта школ. Школа уже в ближайшее время потребует серьезных финансовых вложений. Такое бремя не под силу муниципалитету, поскольку есть и иные вопросы, связанные в том числе с содержанием объектов жилищно-коммунального комплекса. Есть локальные вопросы – например, проблема с недостроенным мостом. Жители несомненно очень ждут, когда его введут в эксплуатацию. Этот объект нужно довести до ума. Обсуждали вопрос реконструкции мемориального комплекса, который нуждается в укреплении фундамента. И текущие потребности муниципалитетов, и системные проблемы войдут в программу моей работы на уровне Государственной думы.