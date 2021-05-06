На трассе в Омской области «Волга» улетела в кювет: пассажир погиб, водитель сбежал

Судя по снимку, авто восстановлению не подлежит. Фото: УМВД России по Омской области

ДТП со смертельным исходом случилось на трассе в Омской области в ночь на четверг, 6 мая.

«Волга», ехавшая по дороге через поле между деревней Красный цвет и селом Ильичевка, улетела в кювет. Пока о случившемся известно немного. 18-летний пассажир погиб. Водитель скрылся с места происшествия, бросив умиравшего приятеля и машину.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что личность человека, сидевшего за рулем, сейчас устанавливается.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.