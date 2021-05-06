Омичей приглашают принять участие в онлайн-голосовании за благоустройство общественных территорий

Выбрать понравившиеся объекты или дизайн-проекты благоустройства на сайте 55.gorodsreda.ru можно до 30 мая включительно.

Всероссийское голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства стартовало на прошлой неделе. Для этого Минстроем России и АНО «Диалог Регионы» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» была разработана специальная платформа, на базе которой проходит голосование.

В Омской области на платформе 55.gorodsreda.ru представлены объекты благоустройства в Калачинске, Исилькуле и Таре, а также дизайн-проекты общественных территорий города Омска. Объекты, набравшие по итогам голосования наибольшее количество голосов, благоустроят в следующем году. В Калачинске на выбор предложены 4 пешеходные зоны: по ул. Вокзальной и ул. 30 лет Победы, по ул. Калачинской, по ул. Черепова и по ул. Смирнова (от ул. 70 Бригады до ул. Фрунзе). В Таре на голосование представлены пешеходная зона по ул. Ленина (от пер. Спартаковский до ул. 40 лет ВЛКСМ), пешеходная зона по ул. Ленина (от пер. Спартаковский до дома № 98) и сквер Ермака. В Исилькуле можно сделать выбор между пешеходной зоной по ул. Ленина и по ул. Партизанской.

Дизайн-проекты представлены по пяти территориям в четырех округах города Омска, а именно: территория городского сада, площадь им. Лицкевича, сквер им. Панфилова, Старозагородная роща, территория вдоль ул. Моторной и пр. Сибирского. Для каждой территории на выбор представлены по два дизайн-проекта благоустройства, подготовленных с учетом обращений и предложений граждан. Все эти территории благоустроят в 2022 году по дизайн-проектам, которые наберут наибольшее количество голосов.

С момента старта голосования уже более 10700 жителей региона приняли участие в отборе территорий и дизайн-проектов благоустройства на следующий год. По состоянию на сегодняшний день больше всего голосов отдано за дизайн-проекты в Омске (6869 голосов). Также активно голосуют за объекты благоустройства в Таре (2269). За объекты в Калачинске отдано 908 голосов, за объекты в Исилькуле – 726 голосов.

Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию любой житель региона старше 14 лет может до 30 мая включительно. Сделать это можно как на платформе 55.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой . В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной. Проголосовать помогают и 250 волонтеров — для этого им нужно назвать действующий номер телефона. Волонтеры работают на информационных точках в Омске, Исилькуле, Калачинске и Таре в общественных местах и рассказывают жителям региона, какие объекты и проекты представлены на голосование.