Омский губернатор сфотографировался в «Сказочном лесу»

Парк под названием «Сказочный лес» в р.п. Щебакуль, который в прошлом году привели в порядок по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды», получился замечательный. Здесь установили сцену, обустроили дорожки, установили освещение и скульптуры в виде героев мультфильмов, с которыми и зафотался омский губернатор. Преображение территории обошлось в 16 млн рублей.

Благоустройство общественных территорий продолжается и губернатор напомнил омичам о продолжающемся голосовании за эскизы благоустройства в регионе и рассказал о своем выборе. Сделать это просто. Нужно зайти на единый портал 55.gorodsreda.ru, ознакомиться с объектами и представленными задумками архитекторов и выбрать. Напомним, голосование проводится по объектам в Исилькуле, Калачинске, Таре и по дизайн-проектам благоустройства пяти территорий в Омске. Свой выбор нужно подтвердить по номеру телефона или через «Госуслуги».

«Я уже проголосовал за дизайн-проект №1 благоустройства площади Лицкевича в Советском округе города Омска. Не забудьте выразить свое мнение и вы!» - написал Александр Бурков.