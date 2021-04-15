Команда Омского ГАУ КВН «Аграрочка» дебютировала в XVII Открытом областном турнире КВН

Участие в первом юмористическом мероприятии сезона принимали 11 команд, среди которых была молодая команда Омского ГАУ - «Аграрочка». Ребята впервые приняли участие в игре КВН и показали себя на достойном уровне!

Капитан команды КВН «Мамины баурсаки» Руслан Курманалинов поддержал ребят несмотря на то, что находится в Республике Казахстан и не смог лично присутствовать на игре из-за сложившейся эпидемиологической ситуации:

«Как капитан команды КВН «Мамины Баурсаки", которая тоже представляет Омский ГАУ (на данный момент выдерживаем паузу, чтобы взлететь высоко-высоко), хочу поблагодарить команду КВН Аграрочка» за игру. В КВН главное - желание. Если оно есть, всё будет. КВН очень затягивает и это очень крутые ощущения на сцене, сложно описать словами.

Видел игру через прямой эфир, так как сам нахожусь в Казахстане. У вас всё получится. Держались на сцене хорошо, все чётко поставлено, не скажешь, что дебютанты. На сцене не терялись. Собирайтесь почаще, пишите больше материала и всё будет круто. Удачи вам в новом сезоне! Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем вместе стоять на сцене!»

Вечер прошёл на одном дыхании, было очень весело и интересно! Поздравляем с дебютом команду КВН «Аграрочка». Желаем вам продолжать в том же духе и не останавливаться на достигнутом, с каждым разом добиваться новой победы еще быстрей и уверенней! Удачи, упорства и настойчивости! И пусть всегда сил прибавляет поддержка и вдохновение на творческом пути!И ждем новых игр в лиге КВН.