В Омске на полгода перекроют движения на четырех улицах

Перекрытия в некоторых местах продлятся до осени. Фото: Виктор Гусейнов

Этим летом в Омске собираются надолго перекрыть несколько улиц из-за ремонта подземных коммуникаций. Этим будут заниматься специалисты "Омских распределительных тепловых сетей", уточнили в мэрии. Движение закроют на следующих улицах:

- с 08:00 5 мая до 20:00 15 июля 2021 года по улице Звездова на участке от улицы 30 лет ВЛКСМ до улицы Степной;

- с 08:00 15 июля до 20:00 15 октября 2021 года по улице Степной на участке от улицы Звездова до дома №27 по улице Степной;

- с 08:00 15 июля до 20:00 15 октября 2021 года по улице 30 лет ВЛКСМ, включая угол улицы Пранова, на участке от улицы Звездова до дома №24 по улице Пранова;

- с 20:00 28 мая до 08:00 31 мая 2021 года по перекрестку: улица Звездова — улица Степная.

Для ремонта перекроют сразу несколько улиц. Фото: пресс-служба администрации Омска

Объезжать перекрытый участок придется по улицам 10 лет Октября, 30 лет ВЛКСМ, Звездова, Куйбышева, Омской, Учебной. В администрации просят с пониманием отнестись к ограничениям, заранее планировать маршруты поездок и следовать дорожным знакам, которые установят в районе перекрытия.