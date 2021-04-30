Соцсети: в Омске в районе Московки засыпают озеро

Вместо водоема, где можно было ловить рыбу и купаться, местным жителям пообещали парковку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В соцсетях омич обратил внимание на то, что в районе Московки засыпают местное озеро. Он даже записал видео на котором видно, что к берегу привезли горы песка и из КамАЗа высыпают еще.

- Вон наше озеро, рыба там есть живая: много карася, щуки, окуня, но, как видите, его засыпают. Говорят, все здесь пойдет под стоянку. Раз и нет больше озера, - комментирует происходящее омич.

В комментариях нашлись и тек, кто со скепсисом отнесся к тому, что на видео действительно озеро. многие предположили, что это карьер, заполненный водой или обычное болото. Но местные уверяют: на видео действительно озеро.

- По плану территория под застройку, живу прям на против в десятиэтажке! Вид, мягко скажем шокирует, после начала строительства детского сада, у людей живущих неподалеку в частных домах вместо огорода просто болота! Но не уверенна что именно этим летом озеро засыпят, в данный момент расширяют дорогу. Озеро действительно жалко очень много рыбы, местные даже там купаются, - рассказывают омичи.

Многие опасаются, что если озеро засыпать, частный сектор и вовсе затопит. А если на его месте сделать парковку, то она может просто уйти под землю из-за грунтовых вод.