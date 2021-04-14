13.04.2021 Школьники, занимающиеся на проектной площадке бизнес-инкубатора вуза, приняли участие в Региональной научной конференции учащихся базовых школ РАН Омской области

Школьники, занимающиеся на проектной площадке бизнес-инкубатора Омского ГАУ, приняли участие в работе секции «Экономика, социология, психология», где было представлено 17 докладов учащихся базовых школ РАН, в том числе 8 докладов ребят, которые занимаются на базе нашего университета.

Компетентное жюри под председательством ведущего научного сотрудника лаборатории экономических исследований Омской области Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, доктора экономических наук Виталия Викторовича Алещенко оценило доклады представителей гимназии №19, лицея №64 и гимназии №115. Отрадно отметить, что два призовых места заняли школьники, которые занимаются на проектной площадке бизнес-инкубатора нашего университета:

– второе место заняла Анастасия Коньшунова из гимназии №115 с докладом «Вклады и кредиты. Экономическая выгода для физических лиц» (научный руководитель, кандидат экономических наук Виталий Юрьевич Епанчинцев);

– третье место жюри присудило Борису Малашину из лицея №64 с докладом «Выгода кешбэка» (научный руководитель, кандидат экономических наук Виталий Юрьевич Епанчинцев).

Все участники секций получили от Омского научного центра СО РАН дипломы Региональной научной конференции учащихся базовых школ РАН Омской области за 2021 год и памятные подарки от жюри.

Заместитель председателя Омского научного центра СО РАН по научной работе, доктор экономических наук Максим Александрович Миллер поделился впечатлениями о конференции: «Омский научный центр СО РАН благодарит Омский государственный аграрный университет за совместную работу по привлечению школьников к научной и проектной деятельности. Проектная площадка бизнес-инкубатора Омского ГАУ помогает не только выявлять и обучать талантливых детей, но и способствует построению их успешной карьеры в системе инновационного развития экономики».

Омский ГАУ поздравляет победителей и участников конференции и желает им успешного решения новых научных задач!