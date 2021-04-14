«Тотальный диктант» в Омском ГАУ

10 апреля прошла Международная образовательная акция «Тотальный диктант», в которой приняли участие 60 стран, было задействовано более 3000 площадок. Тотальный диктант охватил 19 часовых поясов на всех шести континентах планеты. Самой южной точкой традиционно стала Антарктика, где к акции присоединяются станции «Восток» и «Мирный», а северной – плавучая атомная теплоэлектростанция в Певеке.

Омский ГАУ в седьмой раз выступил в качестве площадки для проведения «Тотального диктанта». Это ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, она объединяет людей разного возраста, проверить свои знания русского языка пришли подростки, молодежь, пенсионеры. Для участников диктанта состоялась премьера фильма «Обещания», снятого по тексту диктанта, затем к ним обратился автор текста – Дмитрий Глуховский. В качестве «диктатора» выступала Инна Петровна Ромашова кандидат филологических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.

Мероприятие прошло в спокойной дружественной обстановке, по окончании диктанта мнения участников о сложности разделились: у одних написание текста вызвало затруднения, у других же трудностей не возникло. Мнения всех участников акции сошлись в том то, что Международная образовательная акция "Тотальный диктант" необходима, полезна и интересна, быть грамотным — важно для каждого человека.

Совсем скоро подведут итоги диктанта, а мы начнем готовиться к следующему, учить богатый и прекрасный русский язык!