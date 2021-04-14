Ректор Омского ГАУ выступила с докладом на заседании коллегии регионального Минсельхозпрода

Со вступительным словом к участникам коллегии обратился исполняющий обязанности губернатора Омской области, первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Петрович Бойко, который подчеркнул значимость развития агропромышленного комплекса в регионе. Он отметил, что несмотря на все трудности прошлого года, агропромышленный комплекс всегда являлся и является стратегической отраслью региональной экономики.

С основным докладом выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Валентинович Дрофа, который рассказал об итогах АПК региона в 2020 году и задачах на текущий год. Он отметил, что в сложных условиях 2020 года аграрии большинства районов области смогли сделать многое из возможного.

Ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова рассказала о подготовке кадров и научном сопровождении АПК региона. Руководитель университета подчеркнула, что взаимодействие с бизнесом является ключевым направлением развития вуза - без него невозможно принять участие в мега проектах научно-инновационного характера, заявлять о вузе в контексте академического лидерства, гарантировать высокий уровень качества подготовки молодых специалистов.

Значимым событием 2020 года для вуза стало открытие совместно с АО «Россельхозбанк» Цифрового ситуационного центра. Благодаря этому проекту, в образовательный процесс эффективно встраивается технология «цифровых двойников» - обучение через действие, при котором в течение учебного года студенты работают с виртуальными копиями, применяя полученные знания в разных дисциплинах. Получили хороший старт и развитие агроскаутинг и цифровое волонтерство: внедрение цифровых решений на предприятиях АПК студентами вуза, имеющими соответствующие компетенции. Устойчивыми партнерами вуза по данному направлению являются: компании «Ростсельмаш», «ЭФКО», группа компаний «Ястро», КХ «Тритикум», СПК «Большевик», «РУСКОМ-АГРО» и другие.

В рамках реализации государственной программы «Кадры для цифровой экономики» в 2021 году планируются к открытию такие абсолютно новые направления подготовки как «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия», «Цифровые технологии в АПК».

Миссия университета заключается не только в подготовке кадров, но и в проведении перспективных научных исследований, внедрении инноваций. Омский ГАУ преумножил в прошедшем году имеющийся научный задел в области селекции и генетики сельскохозяйственных культур: в 2020 году совместно с пятью базовыми семеноводческими хозяйствами (КФХ Тритикум, КФХ Безукладов, ООО Нива, АО Нива и КФХ Говин) было произведено более 10 тыс. тонн семян высших репродукций сортов яровой мягкой пшеницы. Сорта селекции Омского ГАУ показали свою высокую хозяйственную эффективность на предприятиях региона по показателям устойчивости к поражению болезнями и вредителями. Посевные площади сортов селекции Омского ГАУ в 2020 году увеличились по сравнению с 2019 годом на 24% и составляют более 270 тыс. га. Научное сопровождение осуществляется в рамках 30 договоров НИР, заключенных между университетом и товаропроизводителями. В 2020 году на базе вуза был открыт Международный селекционно-генетический центр.

Перед участниками коллегии также выступил директор ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» Максим Сергеевич Чекусов с докладом о приоритетных направлениях научного обеспечения агропромышленного комплекса Омской области. Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометереологии и мониторингу окружающей среды Наталия Ивановна Криворучко представила прогноз погоды на вегетационный период. Заместитель Главы КХ «Тритикум» Черлакского района Максим Александрович Левшунов поделился опытом сельскохозяйственного производства на примере своего хозяйства.

В конце мероприятия исполняющий обязанности губернатора Омской области Валерий Петрович Бойко наградил лучших аграриев по итогам 2020 года почетными грамотами и благодарностью Минсельхоза России.