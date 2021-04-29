С победой в КХЛ омский «Авангард» поздравил Владимир Путин

Победный матч состоялся накануне на льду стадиона в Балашихе.

Омскую команду с победой над московским ЦСКА уже успели поздравить многие: от губернатора Омской области Александра Буркова до болельщиков других команд. Но самым неожиданным, пожалуй, стало официальное поздравление от президента России Владимира Путина.

- Вы проявили себя дружной, сплочённой командой, продемонстрировали высочайший класс мастерства, целеустремлённость и волю к победе. Впервые стали почётными обладателями Кубка Гагарина. Это большое, значимое событие для игроков, тренерского состава и, конечно, для ваших преданных болельщиков, - отметил в послании к команде президент.

Уже совсем скоро "ястребы" приедут в Омск с кубком Гагарина, а потом состоятся чествования на площади перед "Ареной Омск", которая пока не достроена.

- Отмечу, что в ближайшей перспективе будут созданы все необходимые условия для выступлений команды на домашней арене в Омске. Это станет не только отличным подарком для одного из замечательных сибирских городов, но, уверен, послужит расширению географии настоящих хоккейных столиц России, - добавил в поздравлении Путин.