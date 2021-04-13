День специальности в Омском ГАУ

Организаторами мероприятия выступили Центр профессиональной ориентации и довузовской подготовки университета и БУ «Областной центр профориентации». Площадкой реализации проекта стал землеустроительный факультет, кафедра геодезии и дистанционного зондирования. Сотрудники кафедры представили редкую, малоизвестную, но очень востребованную профессию «Инженер-геодезист».

Ольга Николаевна Долматова, и.о. декана землеустроительного факультета и Сауле Кажаповна Макенова, и.о. заведующего кафедрой геодезии и дистанционного зондирования обратились к ребятам с приветственным словом, рассказав о традициях, структуре и особенностях факультета.

Марина Владимировна Новородская, старший преподаватель кафедры геодезии и дистанционного зондирования подробно рассказала о специальности и направлениях подготовки, реализуемых на факультете, о правилах приема, вступительных испытаниях, особенностях обучения, практиках и трудоустройстве, возможностях реализации внеучебной деятельности.

После официальной части ребятам был предложен геодезический квест, пройдя который школьники познакомились с особенностями профессии. Квест состоял из 5 станций: картографическая, фотограмметрическая, техническая, инженерная и интеллектуальная. В сопровождении преподавателей Марины Владимировны Новородской и Оксаны Николаевны Пущак, старшего преподавателя кафедры геодезии и дистанционного зондирования, а также студентов 1 и 2 курса школьники успешно справились с заданиями. Ребята находили и опознавали объекты по карте и аэроснимкам, решали практические задачи на топографической карте, побывали в роли техника и составили технический план помещения, выполнив измерения на электронном тахеометре, получили координаты поворотных точек объекта и составили план по координатам. Увлекательной и веселой была интеллектуальная станция. Здесь школьники отгадывали загадки, ребусы, кроссворды на геодезическую тему. Такое знакомство с профессией всегда захватывающе и интересно.

В конце встречи были подведены итоги и вручены сладкие сувениры. Преподаватели факультета ответили на все интересующие вопросы школьников.