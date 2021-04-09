Образовательные интенсивы для старшеклассников «АгроРобоФест» продолжают работу

Целью интенсива является вовлечение школьников в работу над проектами в области применения цифровых технологий в сельском хозяйстве, роботизации АПК, пропаганда профессий АПК.

Факультет принял 43 старшеклассника из МБОУ «Москаленская СОШ№3», МБОУ «Новоцарицынская СОШ» Москаленского муниципального района, МБОУ Николаевская СОШ им. Г.Е.Кучерявого г. Татарска Новосибирской области, МБОУ «Конезаводская СОШ» Марьяновского района Омской области.

Вместе с Еленой Евгеньевной Биткиной, старшим преподавателем и Анастасией Александровной Лучинович, ассистентом кафедры технического сервиса, механики и электротехники старшеклассники работали в программе КОМПАС-3D. Познакомились с принципами ввода и редактирования объектов, узнали, что такое объектные привязки, освоили основы моделирования тела вращения и моделирования детали. Также школьники занимались созданием сборки узла механизма, наложением сопряжений, вырезом четверти, построением разнесенной сборки.

На занятиях Антона Владимировича Шимохина, доцента кафедры технического сервиса, механики и электротехники, канд. экон. наук школьники познакомились с описанием устройства и материалов, используемых для 3D-печати; узнали основные принципы работы с 3D-принтером. Старшеклассники самостоятельно подготовили 3D- модели к печати на принтере.

Александр Юрьевич Головин и Сергей Петрович Прокопов, доценты кафедры агроинженерии провели ребятам познавательную экскурсию в мир современной сельскохозяйственной техники Krone и Ростсельмаш. Старшеклассники с большим удовольствием примеряли на себя роль операторов автоматизированной сельскохозяйственной техники. Вместе со школьниками определили качество бензина путем выявления наличия посторонних органических соединений в нём.

На занятиях Андрея Ивановича Забудского, старшего преподавателя кафедры технического сервиса, механики и электротехники был проведён обзор базовых электронных компонентов: резистор, конденсатор, диод, светодиод, транзистор, разъемы. Школьники изучили последовательное и параллельное соединение элементов, узнали обозначение элементов на схемах электрической принципиальной и их маркировки. Ребят познакомили с базовыми электронными компонентами: микросхемами, реле, катушками, трансформаторами. Занятие закончились пайкой элементов на плату. Кроме этого, ребята познакомились с основами электромеханики, конструкциями роботов, электронными компонентами робототехники и основами программирования. Школьники на занятии выполняли процедуры сборки роботов, чтение электронных схем, монтаж радиокомпонентов, а также программирование роботов. В завершение интенсива ребята стали участниками соревнований агророботов.

Екатерина Романова, Полина Чистякова, Никита Емохонов, Олег Краснов, Ильнур Ричапов студенты факультета технического сервиса в АПК на протяжении всего образовательного интенсива «АгроРобоФест» сопровождали участников, стали их гидами по территории всего студенческого городка, а также оказывали помощь в выполнении заданий.

Все участники остались довольны полученными знаниями, непринужденной атмосферой и игровой спецификой занятий.

Омский ГАУ приглашает команды старшеклассников поучаствовать в образовательном интенсиве «АгроРобоФест», записаться на который можно по электронной почте: lm.karpuk@omgau.org