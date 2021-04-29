О режиме работы офисов Россельхозбанка в период между майскими праздниками

В период с 4 по 7 мая АО «Россельхозбанк» будет обслуживать клиентов дополнительных и операционных офисов, расположенных в городе Омске и районах области в обычном режиме.

Для удобства клиентов приводим подробный график работы.

- Региональный филиал банка. (г. Омск, ул. Фрунзе, д. 52)

Обслуживание физических лиц:

30 апреля – с 9:00 до 18:30, без перерыва

1, 2, 9, 10 мая – выходные, праздничные дни

3 мая – с 9:00 до 15:00, без перерыва

8 мая – с 9:00 до 15:00, без перерыва

Обслуживание физических и юридических лиц:

4 – 7 мая – с 9:00 до 19:30, без перерыва

- Операционный офис №3349/9/1. (г. Омск, ул. Маяковского, д. 16)

- Операционный офис №3349/9/2. (г. Омск, пр-т Маркса, д. 15/1)

- Операционный офис №3349/9/3. (г. Омск, пр-т Маркса, д. 87)

- Операционный офис №3349/9/4. (г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 26)

- Дополнительный офис №3349/9/04. (г. Омск, пр-т Мира, д. 29)

Обслуживание физических лиц:

30 апреля – с 9:00 до 18:00, без перерыва

1, 2, 9, 10 мая – выходные, праздничные дни

3 мая – с 9:00 до 15:00, без перерыва

8 мая – с 9:00 до 15:00, без перерыва

Обслуживание физических и юридических лиц:

4 – 7 мая – с 9:00 до 19:00, без перерыва

- Дополнительные офисы банка, расположенные в районах Омской области

Обслуживание физических лиц:

30 апреля – с 9:00 до 16:00

1, 2, 3, 8, 9, 10 мая – выходные, праздничные дни

Обслуживание физических и юридических лиц:

4 – 7 мая – с 9:00 до 17:00

С 11 мая 2021 года банк осуществляет свою деятельность по стандартному графику работы для физических и юридических лиц.

Актуальная информация о режиме обслуживания каждой точки продаж в том числе с учетом эпидемиологической обстановки размещается на сайте банка.