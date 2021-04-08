Резиденты бизнес-инкубатора – победители конкурса УМНИК-2020

Сумма каждого гранта составляет 500 тысяч рублей. Данным протоколом утверждены победители 70 отборочных площадок по регионам Российской Федерации, площадки в рамках НТИ (Автонет, Аэронет, Маринет, Нейронет, Хелснет, Технет и Кружковое движение), а также совместная площадка с ПАО «Группа Черкизово».

Среди 11 победителей от Омской области, двое – резиденты бизнес-инкубатора Омского ГАУ:

– аспирант агротехнологического факультета Роман Чернов с проектом «Создание исходного материала Чиа (Salvia hispanica L.), разработка биотехнологических приемов с целью интродуцирования культуры», научный руководитель – профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, доктор сельскохозяйственных наук Нина Григорьевна Казыдуб;

– аспирант факультета ветеринарной медицины ИВМиБ Екатерина Жарикова с проектом «Разработка и исследование симбиотика на основе продуктов метаболизма эффективных микроорганизмов и полисахаридов для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта у животных», научный руководитель – доцент кафедры диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства, доктор ветеринарных наук Татьяна Владимировна Бойко;

Необходимо отметить, что по итогам конкурса 2020 года на Омскую область выделено 11 грантов, а не 14, как в предыдущем конкурсе. Поэтому конкуренция между УМНИКами получилась более жесткой. В итоге на федеральном уровне утвердили представителей лишь четырех университетов города Омска со следующими результатами в неофициальном «командном зачете»:

– Первое и второе место разделили Омский государственный медицинский университет и Омский государственный технический университет – по четыре УМНИКа от каждого университета;

– Третье место – Омский ГАУ – два победителя;

– Четвертое место – Омский государственный университет путей сообщения – 1 победитель.